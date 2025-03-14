День архитектора — новинка календаря профессиональных праздников

Сами архитекторы говорят, что Союз архитекторов пять лет пытался добиться учреждения «своего» дня. И вот наконец архитекторам официально отдали первый понедельник июляВ России появился новый профессиональный праздник — День архитектора.
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