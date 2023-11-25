«Вероятность высока»: Мандарины могут подорожать до стоимости красной икры

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков считает, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры.
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