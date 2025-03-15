«Ленинградец» открыл матчи Молодежной футбольной лиги

Следующий домашний матч пройдет 4 апреля Торжественное открытие домашних матчей спортивной школы «Ленинградец» прошло 14 марта в рамках Молодежной футбольной лиги, сообщили в Комитете по спорту Ленобласти.
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