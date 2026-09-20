RFM24: 54,3% опрошенных поляков недовольны премьер-министром Туском

Деятельность премьер-министра Польши Дональда Туска негативно оценивают 54,3% респондентов. Об этом сообщил RFM24 со ссылкой на опрос, проведенный компанией United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska.
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