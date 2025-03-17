Новый стандарт моторных масел — API SQ: зачем он нужен и когда заработает

Планировалось, что новый стандарт для моторных масел API SQ будет вводиться в 2028 году, но еще в прошлом августе была объявлена другая, более близкая дата FAU (first allowable use – первого разрешенного использования) – 31 марта 2025 года.
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