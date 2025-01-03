Политнавигатор Соцсети облетело видео, снятое на камеру погибшего ВСУшника, которому пришлось вступить в схватку на ножах с российский бойцом – предположительно из Якутии.
«Добил как медведя в тайге»: Эксперт разъяснил смысл кровавой схватки якута и ВСУшника
Комментарии
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SS
Shkarinenko Serguei
хохлам верить нельзя,соврать,обмануть,нагадить у них в крови\правильно якут среагировал,молодец
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8 час.
Демьян
Слава якуту! Сильный россиянин 🙂
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Плохо то , что в якутском ноже нет ГАРДЫ ... Гарда (ограничитель) — деталь ножа, служащая для упора кисти руки и не позволяющая ей соскальзывать на него. Ставится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Тыльник (головка) — деталь, замыкающая рукоять оружия...Поэтому и выскользнул нож и окровавленной руки якута.
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22 мин.
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