Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Плохо  то  ,  что  в  якутском  ноже  нет    ГАРДЫ  ... Гарда (ограничитель) — деталь ножа, служащая для упора кисти ...«Добил как медвед...
  • леонид рыбаков
    а все это только родственники воровали-- да там в доле не мерено людей было он же крыша был . Как  начальник гаи напр...А вот и самая бог...
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«Добил как медведя в тайге»: Эксперт разъяснил смысл кровавой схватки якута и ВСУшника

«Добил как медведя в тайге»: Эксперт разъяснил смысл кровавой схватки якута и ВСУшника

Политнавигатор Соцсети облетело видео, снятое на камеру погибшего ВСУшника, которому пришлось вступить в схватку на ножах с российский бойцом – предположительно из Якутии.

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Комментарии
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SS
Shkarinenko Serguei
хохлам верить нельзя,соврать,обмануть,нагадить у них в крови\правильно якут среагировал,молодец
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8 час.
Демьян
Слава якуту! Сильный россиянин 🙂
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Плохо  то  ,  что  в  якутском  ноже  нет    ГАРДЫ  ... Гарда (ограничитель) — деталь ножа, служащая для упора кисти руки и не позволяющая ей соскальзывать на него. Ставится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Тыльник (головка) — деталь, замыкающая рукоять оружия...Поэтому  и  выскользнул  нож  и окровавленной  руки  якута.
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22 мин.

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