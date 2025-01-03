«Добил как медведя в тайге»: Эксперт разъяснил смысл кровавой схватки якута и ВСУшника

ВА

Владимир Акулов

Плохо то , что в якутском ноже нет ГАРДЫ ... Гарда (ограничитель) — деталь ножа, служащая для упора кисти руки и не позволяющая ей соскальзывать на него. Ставится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Тыльник (головка) — деталь, замыкающая рукоять оружия...Поэтому и выскользнул нож и окровавленной руки якута.