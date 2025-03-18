Женщин предупредили о требующих срочного визита к врачу симптомах

Боль при менструации, головокружение, а также ощущения тяжести или вздутия живота являются симптомами, которые требуют срочного визита к врачу, считает врач-терапевт, специалист в области старения Джеймс О'Донован.
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