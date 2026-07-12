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Арсенал Дзержинск Витебск: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 12 июля 2026

Во воскресенье, 12 июля, сыграют Арсенал Дзержинск и Витебск в рамках высшей лиги Беларуси. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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