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Царьград

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Стоматолог Кузьменкова назвала причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог Кузьменкова назвала причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог Лилия Кузьменкова объяснила, с чем может быть связан неприятный запах изо рта.Неприятный запах изо рта может исходить не только из-за плохой гигиены, а из-за употребления пищи, например, чеснока, лука, копченостей, редиса, специй и алкоголя, рассказала Кузьменкова "Ленте.

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