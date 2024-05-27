Стоматолог Кузьменкова назвала причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог Лилия Кузьменкова объяснила, с чем может быть связан неприятный запах изо рта.Неприятный запах изо рта может исходить не только из-за плохой гигиены, а из-за употребления пищи, например, чеснока, лука, копченостей, редиса, специй и алкоголя, рассказала Кузьменкова "Ленте.