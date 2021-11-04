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И вновь никто не хотел умирать

И вновь никто не хотел умирать

3 ноября 2021 года корпорация RAND на своём сайте опубликовала на 174 страницах доклад «Сопротивление на гражданской основе в странах Балтии: текущие возможности».

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