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Маски не снимаем: в Крыму наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Маски не снимаем: в Крыму наблюдается рост заболеваемости COVID-19

За последнюю неделю в Крыму отмечен рост числа случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора РК, зарегистрировано 116 новых случаев, что почти на 1% больше по сравнению с предыдущим периодом, пишет КИА.

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