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Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell

Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell

Проект за $15 млрд подключит дата-центр напрямую к газовой электростанции Крупнейший производитель электроэнергии Японии Jera объединяется с Dell и британским застройщиком Rhaelm для строительства дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки.

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