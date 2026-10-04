Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell

Проект за $15 млрд подключит дата-центр напрямую к газовой электростанции Крупнейший производитель электроэнергии Японии Jera объединяется с Dell и британским застройщиком Rhaelm для строительства дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки.
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