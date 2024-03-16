Врач Мясников: ощущение нехватки воздуха может возникать за сутки до инфаркта

Врач Александр Мясников: бывает так, что человек не догадывается о перенесенном инфаркте. Врач Мясников предупредил: такое опасное событие как инфаркт миокарда может пройти незамеченным для человека, если поражение сердечной мышцы оказывается необширным.
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