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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд: «Это игра 2 на 2, нам нужно этим воспользоваться»

«Мы подстроимся. «Бостон» отдает Луке «лэй-ап», и он его возьмет. Они не дают ему инициировать данки с навеса и отдавать передачи на трехочковые из углов.

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