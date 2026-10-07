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4 первых номера драфта НХЛ (Стэмкос, Таварес, Мэттьюс, Маккенна) забили в матче «Торонто» и «Нэшвилла». Это 4-й такой случай в истории

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и « Нэшвиллом » (5:4 ОТ) заброшенными шайбами отметились сразу 4 первых номера драфта НХЛ.

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