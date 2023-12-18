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Гастроэнтеролог назвала диету, которая может улучшить умственные способности

Гастроэнтеролог назвала диету, которая может улучшить умственные способности

Эксперт рассказал о том, кому может быть полезна углеводная диета, а кому - нет.Гастроэнтеролог Анастасия Дудакова рассказала в интервью порталу "Непросто" о диете, которая может улучшить когнитивные способности и память.

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