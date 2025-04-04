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Офис Зеленского: Украина еще не обсуждала с Америкой поставку пакетов помощи

Офис Зеленского: Украина еще не обсуждала с Америкой поставку пакетов помощи

Заместитель руководителя ОП киевского режима Павел Палиса заявил, что еще не обговаривали поставки новой военной помощи после решения главы американского государства Дональда Трампа возобновить поставки оружия.

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