Офис Зеленского: Украина еще не обсуждала с Америкой поставку пакетов помощи

Заместитель руководителя ОП киевского режима Павел Палиса заявил, что еще не обговаривали поставки новой военной помощи после решения главы американского государства Дональда Трампа возобновить поставки оружия.
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