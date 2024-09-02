ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Апти Аронович написал статью для научного журнала "Международная жизнь" (он кандидат политических наук).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Это такие бабки, что вам и не снилось": Пронзительный пост Яны Поплавской, который стоит прочесть каждому
- Губернатор Владимирской области доверил безопасность региона диаспорам и мигрантским сообществам. Прямая речь
- Мигрантки из Киргизии потребовали от русских не притеснять их детей. А виноваты оказались учителя
Свежие комментарии