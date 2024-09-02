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  • Владимир Алтайцев
    Сдохни, падаль бандеровская. а то завонял  сайт  ты, паскуда русофобская.Калининграду приг...
  • Барма Лей
    Ещё один рубака диванный.Калининграду приг...
  • Барма Лей
    Смотри диван не обосри,когда коридор рубить будешь.Калининграду приг...

Калининграду приготовиться. Прогноз Апти Алаудинова по развитию событий на Балтике

Калининграду приготовиться. Прогноз Апти Алаудинова по развитию событий на Балтике

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Апти Аронович написал статью для научного журнала "Международная жизнь" (он кандидат политических наук).

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Комментарии
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Барма Лей
Смотри диван не обосри,когда коридор рубить будешь.
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4 мин.
Барма Лей
Ещё один рубака диванный.
Ответить
3 мин.
Владимир Алтайцев
Сдохни, падаль бандеровская. а то завонял  сайт  ты, паскуда русофобская.
Ответить
1 мин.

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