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Глава МАГАТЭ прокомментировал ситуацию с ядерной программой Ирана

Глава МАГАТЭ прокомментировал ситуацию с ядерной программой Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), то есть соглашение по иранской ядерной программе, на данный момент ничего не значит, потому что его никто не соблюдает, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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