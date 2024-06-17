Глава МАГАТЭ прокомментировал ситуацию с ядерной программой Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), то есть соглашение по иранской ядерной программе, на данный момент ничего не значит, потому что его никто не соблюдает, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии