Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил, что организация ведет работу по продаже прав на трансляции матчей Лиги Пари в Индию и страны Южной Америки.
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