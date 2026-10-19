Слова президента США Дональда Трампа о том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора менять представителя на переговорах по украинскому конфликту, стали моментом истины.
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