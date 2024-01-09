Содержащий опасные «игры» с детьми контент призвали снабжать пометкой об угрозе

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.
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