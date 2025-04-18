Почему так сложно сказать «нет»? Раскрываем психологические барьеры и учимся их обходить

Знакомо? Ситуация, когда внутри все кричит «нет!», а с губ почему-то слетает вежливое «да». Согласиться на встречу, на которую совсем нет времени, кивнуть в ответ на неудачную шутку начальника, промолчать, когда коллега явно ошибается, или одобрительно промычать, глядя на результат работы, который вам совершенно не нравится.