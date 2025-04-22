Эротика сюрреализма в картинах французского анархиста Кловиса Труиля

Согласно легенде, картина фанатика-анархиста и художника-сюрреалиста Кловиса Труля (Clovis Trouille) «Воспоминания» (Remembrance) 1930 года оказалась на выставке искусства для французской коммунистической партии в начале 1930-х годов и привлекла внимание самого Сальвадора Дали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии