Нижегородцы назвали черничные места в области

Жители региона хвастаются собранным урожаем.Нижегородцы уже во всю собирают чернику в лесах региона. Видео с дарами леса пользователи выкладывают в группе «Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников».
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