Великобритания на полях встречи с европейскими государствами планирует обратиться к ряду стран с призывом к обмену информацией и координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.
Bloomberg: Лондон хочет усилить меры против якобы перевозящих нефть судов России
Комментарии
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АндрейБорков
А почему бы России, в ответ на беспредел Англии, не принять ответные меры по противодействию морским перевозкам англичан? Они вводят какие то ограничения, которые ни какими международными правилами и нормами не предусмотрены, почему нам не ответить тем же? Топить суда под английским флагом не надо, но блокировать их перемещения, останавливать под предлогами транспортировки наркотиков и террористов и т.п. почему нет? Что мешает? Тот же Сев.Мор.Путь закрыть для судов из Англии, грузов из Англии, пусть и перевозимых под другими флагами. Чего ждем то? С хамами и уродами надо поступать только с точки зрения ГВОЗДОДЕРОМ ПО РЫЛУ и ни как более.
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