Bloomberg: Лондон хочет усилить меры против якобы перевозящих нефть судов России

АндрейБорков

А почему бы России, в ответ на беспредел Англии, не принять ответные меры по противодействию морским перевозкам англичан? Они вводят какие то ограничения, которые ни какими международными правилами и нормами не предусмотрены, почему нам не ответить тем же? Топить суда под английским флагом не надо, но блокировать их перемещения, останавливать под предлогами транспортировки наркотиков и террористов и т.п. почему нет? Что мешает? Тот же Сев.Мор.Путь закрыть для судов из Англии, грузов из Англии, пусть и перевозимых под другими флагами. Чего ждем то? С хамами и уродами надо поступать только с точки зрения ГВОЗДОДЕРОМ ПО РЫЛУ и ни как более.