Как Федоров превратил свой нереализуемый проект в удар по Зеленскому

На днях американский журнал The Atlantic вывалил на публику эксклюзив: ВСУ якобы разработали секретный план под кодовым названием «M&Ms»: запустить за одну ночь тысячу дешевых автономных беспилотников с ИИ, полностью заблокировать аэропорты Москвы и заставить зарубежные авиакомпании навсегда прекратить полеты в Россию Фото: © AP / Virginia Mayo План в итоге был реализован — но не так, как хотели на Банковой.
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