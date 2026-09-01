КАК РОДИНА ФАШИЗМА ПОМОГАЕТ ОРУЖИЕМ УКРАИНСКИМ НАЦИСТАМ

Валентин ЛЕСНИК Добрая уютная Италия (именно такой воспринимают её многие россияне) сделала очередной вклад в убийство русских людей.
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