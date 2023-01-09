Зелёные за евгенику, новый шпиль Нотр-Дама и лучшая таксистка Британии

1. Вначале зеленые ополчились на промышленность и энергетику. Затем на сельское хозяйство. В конце концов, ради «спасения климата» и «экономии ресурсов» они добрались уже и до людей.
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