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Царьград

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Би-би-си: Школьный директор спас 900 детей от наводнения за 10 минут

Би-би-си: Школьный директор спас 900 детей от наводнения за 10 минут

Директор школы в Нувакоте, Раджендра Давади, за 10 минут эвакуировал 900 учеников, спасая их от наводнения, вызванного лавиной на границе с Китаем 26 августа.

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