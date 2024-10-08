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Колосков об отставке Илича: «Логика в РПЛ иногда поражает – уволили, когда «Пари НН» стал показывать неплохие результаты. Но там меняются менеджеры, правая рука не знает, что делает левая»

Нижегородцы идут на 12-м месте в Мир РПЛ с 11 очками в 11 играх.  «Логика тренерских назначений и отставок в РПЛ иногда поражает.

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