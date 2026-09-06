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Стало известно, до какого числа нужно оплатить услуги ЖКХ за август

Стало известно, до какого числа нужно оплатить услуги ЖКХ за август

Если рассчитаться за ЖКУ вовремя не получится, у гражданина возникнет задолженность Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август россияне могут до 15 сентября включительно.

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