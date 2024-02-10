Батальон «Айдар»* похитил более 100 человек в ЛНР с 2014 года

Представитель силовых структур ЛНР сообщил РИА Новости, что с 2014 года боевики украинского батальона «Айдар»* осуществили похищение не менее 100 мирных жителей Старобельского и Новоайдарского районов в Донбассе.
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