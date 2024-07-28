В КАМАЗе рассказали о протесте МАЗа на «Шелковом пути-2024»Шелковый путьРуководитель и гонщик КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев рассказал о ранее неизвестной широкой публике скандальной истории с МАЗ-СПОРТавто на ралли-марафоне «Шелковый путь-2024».
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