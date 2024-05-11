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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Удалены два игрока «Ростова», вышедшие на замену в игре с «Рубином», – Комаров и Эль-Аскалани. Иван получил две желтые за 2 минуты

Примечательно, что красные карточки получили игроки, вышедшие на замену во втором тайме – Иван Комаров и Эяд Эль-Аскалани.

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