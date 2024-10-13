Депутат Рады Вениславский: демобилизации на Украине не будет

Член комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что власти Украины отклонили возможность демобилизации украинских солдат с фронта, называя заявления о возможной демобилизации популизмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии