Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира ООН

Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира ООН

Советник президента РФ Юрий Ушаков отверг претензии Японии относительно новой карты мира ООН, охарактеризовав их как несерьезные.

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