НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

1 подписчик

Волшебный декабрь в Красном Октябре: выставка Роза Эйнема и вкусные впечатления

Волшебный декабрь в Красном Октябре: выставка Роза Эйнема и вкусные впечатления

16 декабря 2024 года юные ценители искусства и сладкого наслаждения отправились на экскурсию в арт-кластер Красный Октябрь! Именно в этот день дети увидели уникальную выставку Роза Эйнема, созданную при участии ведущих специалистов Музея истории шоколада и какао.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх