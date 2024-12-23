Волшебный декабрь в Красном Октябре: выставка Роза Эйнема и вкусные впечатления

16 декабря 2024 года юные ценители искусства и сладкого наслаждения отправились на экскурсию в арт-кластер Красный Октябрь! Именно в этот день дети увидели уникальную выставку Роза Эйнема, созданную при участии ведущих специалистов Музея истории шоколада и какао.