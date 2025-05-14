Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России

Российский рынок акций начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил состав делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в турецком Стамбуле.
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