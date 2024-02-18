По сегодняшним заявлениям зелёной гниды очень хорошо видны вся ущербность и скудоумие хохлов. Первый "шедевр" звучит так: Мы не раз доказали на поле боя: наши возможности ограничены только ограниченностью ресурсов и дальностью оружия, Просто капитан Очевидность! Возможности любой армии, любой страны мира ограничены именно этими же факторами! Но до киевсего (точнее - криворожского) торчка это дошло только сейчас! Второй шедевр: Россия воюет нечестно: Эта война в целом несправедлива.
Украинские гопники в печали - Россия оказалась сильнее
Комментарии
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Александр Пятнистый
не под кайфом, а под дурью)))) и все время наращивает количество дури
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7 час.
Александр Батт
Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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5 час.
Галина
Зеля ты дурак? Честно не честно на войне не работает,... Кокаин свое дело делает.
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4 час.
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