На продажу выставили секретную «Волгу» КГБ с мотором V8 и автоматом

На сайте бесплатных объявлений выставили ГАЗ-24-34 — легендарную «догонялку» советских спецслужб. Тираж был ограничен 245 экземплярами, порядковый номер седана в продаже — 213, аутентичность подтверждена документально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии