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Кондратьев: Татарстанда тавыш бирү өченче көн штат режимында бара

Кондратьев: Татарстанда тавыш бирү өченче көн штат режимында бара

Татарстанда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның өченче, йомгаклау көнендә тавыш бирү штат режимында уза.

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