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Царьград

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Вице-губернатор Воробьева: 1,2 млн жителей Кубани прошли диспансеризацию

Вице-губернатор Воробьева: 1,2 млн жителей Кубани прошли диспансеризацию

На заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, прошедшем под руководством вице-губернатора Елены Воробьевой, были рассмотрены вопросы профилактики заболеваний и поддержки работающих граждан.

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Комментарии
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ал
александр любицкий
ДА!!! Однако???
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4 н.