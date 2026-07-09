Вице-губернатор Воробьева: 1,2 млн жителей Кубани прошли диспансеризацию

На заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, прошедшем под руководством вице-губернатора Елены Воробьевой, были рассмотрены вопросы профилактики заболеваний и поддержки работающих граждан.
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