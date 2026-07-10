СМИ: ЕС отказался от полного запрета на въезд российским военнослужащим

Евросоюз значительно смягчил 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание Euractiv, из него убрали полный запрет на въезд на территорию объединения российским военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине.
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