Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СМИ: ЕС отказался от полного запрета на въезд российским военнослужащим

СМИ: ЕС отказался от полного запрета на въезд российским военнослужащим

Евросоюз значительно смягчил 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание Euractiv, из него убрали полный запрет на въезд на территорию объединения российским военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине.

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Комментарии
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Владимир Петров
Приедут - можно хватать и судить. И сажать лет 10. Неужели поедут глупые вояки?
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4 н.