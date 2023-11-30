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Кравец о 4:1 с «Витязем»: «В Балашихе было обидное поражение, поэтому настраивались вернуть должок»

«Конечно, рады, что выиграли, нужная победа. Опять сложная игра, много моментов хороших создали, особенно в первом периоде, но удачно вратарь гостей отыграл.

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