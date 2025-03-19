Депутат Кошелев предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Владимир Кошелев, представляющий фракцию ЛДПР, выступил с инициативой рассматривать домашних питомцев как лиц, находящихся на иждивении, и предоставлять пенсионерам финансовую поддержку для их содержания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии