Депутат Кошелев предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Владимир Кошелев, представляющий фракцию ЛДПР, выступил с инициативой рассматривать домашних питомцев как лиц, находящихся на иждивении, и предоставлять пенсионерам финансовую поддержку для их содержания.