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24 июня 2023 года Президент РФ подписал закон, предусматривающий конфискацию автомобилей за нарушения требований военного положения

24 июня 2023 года Президент РФ подписал закон, предусматривающий конфискацию автомобилей за нарушения требований военного положения

   24 июня 2023 года Президент Российской Федерации подписал закон, разрешающий конфискацию автомобилей за нарушение требований военного положения.

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