Юные хулиганы попались на хищении дорожного знака с места устроенного ими ДТП

Правоохранители отреагировали на вопиющий случай в смоленском микрорайоне Юный местный житель при содействии сверстников попытался похитить дорожный знак на месте устроенной им и его приятелями аварии вчера на улице Попова Смоленска.
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