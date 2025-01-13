Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Политика как она есть

Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления не убедят их согласиться стать частью США. Об этом заявил бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу, статья опубликована в Globe and Mail.