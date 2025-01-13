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Политика как она есть

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Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления не убедят их согласиться стать частью США. Об этом заявил бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу, статья опубликована в Globe and Mail.

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