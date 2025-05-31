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«США не очень любят уничтожать оружие» Химическое оружие считалось самым смертоносным. Почему от него отказались?

«США не очень любят уничтожать оружие» Химическое оружие считалось самым смертоносным. Почему от него отказались?

1 июня 1990 года президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший подписали в Вашингтоне двустороннее «Соглашение об уничтожении и непроизводстве химического оружия и о мерах по содействию осуществлению многосторонней конвенции о запрещении химического оружия».

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